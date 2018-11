Genoa, confermato Radu in porta: ballottaggio Pandev-Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piatek potrebbe riposare. L'undici che Juric vorrebbe in campo stasera con l'Inter non prevede il polacco, lasciato fuori per fare spazio all'ex Goran Pandev, in spalla con Kouame. Difesa inedita con Romero e Gunter, confermato Radu in porta.