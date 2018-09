Genoa, dubbio Gunter per il Sassuolo. Favilli in panchina

Ultime sul Genoa, secondo La Gazzetta dello Sport. Günter resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo: ieri il difensore si è allenato a parte per i postumi di un trauma contusivo al ginocchio. Buone notizie da Favilli, che ha smaltito l’indolenzimento al retto femorale ed è rientrato in gruppo. Il centravanti ex Juventus dovrebbe partire dalla panchina.