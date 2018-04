Genoa, El Yamiq a parte. Iter differenziato per Izzo e Veloso

Fonte: genoafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ripresa dei lavori, dopo la serata allo stadio Ferraris, ha concentrato il gruppo a Pegli nella mattinata, per sviluppare programmi calibrati sulle diverse esigenze. Solo recupero e massaggi per gli elementi scesi in campo contro gli isolani. Esercitazioni e partitelle per la restante parte del gruppo, rinforzata dalla verve dei ‘Primavera’ Bruzzo, Candela, Trabacca, Zanimacchia e Zvekanov. El Yamiq ha svolto preparazione a parte, ancora alle prese con i postumi di una contusione. Hanno proseguito un iter differenziato Galabinov, Izzo e Veloso. Non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo, con i rientri di Bertolacci e Taarabt che hanno scontato un turno di stop.