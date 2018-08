Genoa-Empoli, stadio raggiungibile da tutte le direzioni

Fonte: GenoaCfc.it

© foto di Antonio Vitiello

In silenzio per 43’, ma presenti. Quasi 20mila tifosi sono previsti al Ferraris, per stringersi intorno alla squadra, in una serata che verrà ricordata per la commemorazione delle vittime di Ponte Morandi, tra cui Andrea Cerulli, che lavorava alla Compagnia Unica e faceva parte del Genoa Club Portuali Voltri. Cesare, suo figlio, è stato invitato al Ferraris da capitan Criscito. Una delegazione di supporter entrerà sul terreno di gioco per un ricordo collettivo di tutte le vittime. Non ci saranno musica e intrattenimento nel pre-partita. Neppure il tour delle Genoa Experience.

Il dolore è grande. Come la voglia di rialzarsi. Domenica sera si potrà raggiungere lo stadio da tutte le direzioni. Il piano di viabilità predisposto a tempo di record dalle autorità sta garantendo la circolazione sulle strade, al di là dell’implementazione della mobilità ferroviaria, delle corse sui mezzi Amt e della metropolitana. La città rimane visitabile a tutti gli effetti dai turisti. Le istituzioni hanno approntato una campagna di comunicazione, per invogliare più gente possibile a venire a Genova e partecipare simbolicamente alla ricostruzione.