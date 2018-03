Genoa, i convocati di Ballardini: recuperato Rossi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ventitré i convocati di mister Ballardini, con un passato di ex per gli incarichi nel settore giovanile del Milan, in vista della sfida con i rossoneri rivitalizzati dall’insediamento di Gattuso alla guida tecnica. Rispetto alle ultime volte il tecnico del Grifo ha recuperato Rossi, che scalpita per dare un contributo dopo il periodo di inattività forzata. Non Taarabt ancora a corto di condizione, dopo il rientro in gruppo a partire da mercoledì. Poche gocce di pioggia hanno fatto da cornice ai lavori imbastiti per il match. Non sembrano esserci più dubbi, viste le previsioni che indicano fenomeni in attenuazione da domenica pomeriggio, sulla regolare disputa dell’incontro. Dopo la riunione al primo piano di Villa Rostan per il focus sulle palle inattive, i giocatori sono entrati sul terreno di gioco per rifinire i dettami della preparazione, nell’ultima possibilità di provare assetto e schemi. Partitella e calci da fermo hanno chiuso il programma. Il team manager Pellegri è stato festeggiato nello spogliatoio per il compleanno.

Questi i convocati:

Portieri: Perin, Lamanna, Zima.

Difensori: Spolli, Rossettini, Biraschi, El Yamiq, Migliore, Rosi, Pedro Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti: Bertolacci, Lazovic, Bessa, Rigoni, Omeonga, Hiljemark, Laxalt.

Attaccanti: Lapadula, Galabinov, Pandev, Medeiros, Rossi,