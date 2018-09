Genoa, i convocati per il Bologna: out Favilli, Lisandro Lopez e Sandro

Una serie di conclusioni, tra punizioni e tiri da differenti posizioni, ha chiuso il sipario sulla rifinitura in una giornata calda e umida. Dopo la riunione in sala video, mister Ballardini ha fatto ripassare gli schemi, provando le soluzioni nelle partitelle a perimetro ridotto. Al termine dell’ora e un quarto di pratica, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi, per ritrovarsi successivamente in hotel per il ritiro. Presenti i direttori Perinetti e Donatelli. Compleanno n° 28 per Lazovic. Nessuna variazione del quadro clinico. Quattro gli elementi non convocati dallo staff: Favilli, Lisandro Lopez, Romero, Sandro.

Convocati (numeri di maglia): Marchetti (1), Spolli (2), Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).