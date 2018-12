© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa è partito alla volta di Torino dove domani affronterà la squadra granata con gara che inizierà all stadio "Grande Torino" alle ore 15. Sono ventiquattro i giocatori partiti con la Freccia Rossoblu. Questi gli elementi che sono stati chiamati da mister Ivan Juric che, ricordiamo, sarà sostituto in panchina dal suo secondo Roberto Murgita in quanto squalificato, tra parentesi i numeri di maglia:

Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Omeonga (40), Veloso (44), Hiljemark (88), Radu (97).

Assente Nicolas Spolli che sta proseguendo il suo iter riabilitativo e anche Ervin Zukanovic per scelta tecnica.