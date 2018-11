Genoa, i convocati per l'Inter: out Criscito, Favilli, Spolli e Marchetti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la fase di riscaldamento l'allenamento del Genoa è entrato nel vivo con addestramenti specifici e per reparti, suggellati da partitelle di prova a intervalli scanditi dalle interruzioni del tecnico, sempre bello carico, per dare disposizioni in presa diretta. Squalificato Criscito, ha lavorato a parte Spolli, mentre Favilli e Marchetti hanno smarcato a Genova la prosecuzione dell’iter riabilitativo. Questi i convocati di mister Juric:

Portieri: Russo, Vodisek, Radu.

Difensori: Gunter, Lisandro Lopez, Biraschi, Romero, Lakicevic, Zukanovic,

Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Rolon, Lazovic, Bessa, Sandro, Pereira, Omeonga, Veloso, Hiljemark.

Attaccanti: Piatek, Lapadula, Kouamé, Medeiros.