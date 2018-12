Fonte: GenoaCfc.it

Una giornata nel segno della tattica. Teorica, pratica. Davanti ai video e in allenamento. A due giorni dal match con la Roma mister Prandelli ha passato al setaccio il gruppo e le informative da sottoporre. Tra un un fischio e l’altro, uno stop e una ripartenza, gli addestramenti si sono susseguiti in serie, interessando sia la fase offensiva che difensiva. Azioni, schemi. Palle inattive, prove. Una seduta che ha ricalcato, a livello di presenze, quella di giovedì. Gunter, Lapadula e Mazzitelli hanno svolto un iter personalizzato. Sabato la squadra (in caso di impiego, 100ma in Serie A con il Genoa per Veloso) sosterrà l’ultima sessione in Liguria prima di volare nella capitale.