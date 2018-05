Genoa, iter riabilitativo per Izzo, Laxalt e Pereira

Fonte: genoacfc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento sotto la pioggia al Centro Sportivo Signorini per il Genoa in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina (domenica, stadio Ferraris, ore 15). L'odierna sessione mattutina ha visto la squadra impegnata sul prato verde in esercizi di tecnica dinamica integrate da azioni di gioco a resistenza specifica. Quindi tante conclusioni in porta e una partitella conclusiva. Il tutto seguito costantemente da mister Ballardini e dal suo staff. Domani nuova sessione ancora a porte chiuse.

Non si registrano novità rispetto alle indicazioni emerse ieri, al di là dei miglioramenti evidenziati da Spolli e il rientro annunciato di Hiljemark. Iter riabilitativo per Izzo, Laxalt e Pereira. In vista della sfida con i viola, mister Ballardini non dovrà fare i conti con assenze dovute a squalifiche.