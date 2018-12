© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro punti nel ciclo di tre partite ravvicinate che hanno chiuso il 2018. Dopo la gara con la Fiorentina allo stadio Ferraris mister Prandelliha fatto gli auguri a tutti dando appuntamento per la ripresa nel nuovo anno. La squadra si ritroverà il 7 gennaio. Nei programmi del tecnico, salvo contrordini, è prevista una settimana di ritiro fuori sede per lavorare a fondo sui meccanismi e cementare lo spirito di gruppo. Il Grifone tornerà nel quartier generale di Pegli la settimana antecedente la sfida interna con il Milan a Marassi, in calendario lunedì 21 gennaio (ore 21). Per l’incontro con i rossoneri mancherà il bomber Piatek, che è stato ammonito ed era in regime di diffida.