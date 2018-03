Genoa, Lapadula titolare: nuova chance dopo i fischi di Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Genoa scatta l'ora di Gianluca Lapadula, attaccante rossoblu che è stato fischiato all'uscita dal campo dell'amichevole contro il Monaco al Louis II ma adesso avrà più di una chance per far ricredere i tifosi scettici dopo la prima parte di stagione. L'infortunio di Galabinov, che resterà fuori un mese, gli permetterà di ottenere più spazio e dunque di dare un senso agli 11 milioni sborsati in estate da Preziosi per portarlo in Liguria. A riportarlo è il Secolo XIX.