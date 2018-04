Genoa, lesione all'adduttore per Davide Biraschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie in casa Genoa. Gli accertamenti medici effettuali da Davide Biraschi, difensore del Grifone, dopo il derby hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore lungo della gamba sinistra. L’ex nazionale Under 21 non è recuperabile per l’incontro contro il Crotone.