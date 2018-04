Genoa, lesione all'adduttore per Spolli: out tre settimane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la sfida contro la Roma, in programma all'Olimpico per domani sera, il tecnico del Genoa, Davide Ballrdini, dovrà fare a meno di Nicolas Spolli. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il difensore argentino hanno evidenziato una lesione all'adduttore breve della coscia sinistra. La prognosi è di tre settimane.