Genoa, mancano solo Omeonga e Hiljemark

La mattinata di lavoro ha visto la squadra sottoposta a una serie di addestramenti mirati. In pozioni di terreno circoscritte, quindi su una metratura più ampia. Le prove per il match con la Juventus stanno entrando nel vivo, senza scossoni provocati da contrattempi. Una partitella, senza esclusione di qualche colpo, buon segno, ha chiuso il programma. Tra i nazionali si sono rivisti Radu e Zukanovic, allenatisi regolarmente. Pandev è tornato in Liguria, ma si unirà ai compagni giovedì, con gli altri rientranti Omeonga e Hiljemark. Gli ultimi che mancano all’appello al ‘Signorini’.