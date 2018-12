© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria con l’Atalanta, il Genoa si è ritrovato al ‘Signorini’ domenica mattina per riprendere gli allenamenti. Semplice programma defaticante per chi ha giocato. Gli altri hanno svolto un allenamento lungo agli ordini di mister Prandelli e dello staff, già in funzione del prossimo incontro. Rispetto alle ultime convocazioni non si sono registrati rientri in gruppo. Domani, lunedì 24 dicembre, nella sala stampa di Villa Rostan (ore 10) è fissata la conferenza del tecnico del Grifone. Lo riporta il sito ufficiale del Grifone.