Genoa, Medeiros non ha giocato le partitelle. Out Lisandro Lopez

Ripresa degli allenamenti per il Genoa. Sotto la direzione del tecnico Ballardini, il team ha svolto un programma basato su esercitazioni a campo ridotto, poi grande e su partitelle a tema con focus sul possesso palla, in mezzo alla calura non mitigata dall’orario tardivo. I preparatori hanno curato nel dettaglio i riflessi atletici, a margine dei rituali controlli in infermeria di inizio settimana. Medeiros non ha preso parte alle partitelle, mentre Mazzitelli ha svolto un programma personalizzato a titolo precauzionale. Non hanno partecipato alla sessione collettiva Lisandro Lopez, vicino al rientro, Romero e Sandro. Mercoledì a Villa Rostan è prevista una doppia sessione a porte chiuse.