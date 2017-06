Genoa: Milan? silenzio 'social' Perin

Tifosi Milan lo chiamano. Mandragora e Ganz in arrivo da Juve

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Silenzio "social" che fa paura ai tifosi del Genoa quello del portiere Mattia Perin. I rumors di un'offerta da parte del Milan, che avrebbe trovato nell'attuale numero uno del Grifone il sostituto di Donnarumma, non hanno infatti causato alcuna reazione del giocatore, al momento negli Stati Uniti, sui suoi vari profili social. Un silenzio che colpisce chi ha seguito on line le avventure americane di Perin che sta girando la California con l'ex compagno Pavoletti e le rispettive fidanzate e fino a pochi giorni fa scherzava a distanza con Luca Rigoni. Intanto, tanti tifosi rossoneri hanno invaso i suoi profili invitandolo ad andare al Milan e difendere la porta del Diavolo. Sul fronte arrivi è in via di definizione il doppio prestito di Mandragora e Simone Ganz dalla Juventus al Genoa. La prossima settimana si dovrebbe concludere l'operazione che porterà i due giocatori alla corte di Juric per il prossimo campionato.