Genoa-Napoli 1-2, il tabellino

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Spettacolo e gol fra SPAL e Cagliari. La gara delle 18 finisce 2-2 - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik,...

Fotonotizia - Genoa-Napoli sospesa per pioggia, le immagini dal campo

Bjelanovic: "Ruiz l'arma in più del Napoli. Pjaca bloccato"

Juventus, sei difensori sul taccuino di Paratici: non c'è Savic

Juventus, ultime di formazioni: col Milan Benatia e non Bonucci

Napoli, Davide Ancelotti: "Essere vice di mio padre non è tanto diverso"

Genoa, Juric amaro: "Col Napoli la sconfitta non ci stava"

Genoa, Kouamé: "L'acqua non ci ha aiutati. Esultanza per Drogba"

Piatek vs. Milik, uno 0-0 deludente. Ma brilla la stella di Kouamé

Sconcerti: "Juve favorita, ma Milan in crescita"

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj (82' Malcuit), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski (46' Fabian Ruiz); Milik (46' Mertens), Insigne. A disp: D'Andrea, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Ghoulam. Diawara, Rog, Ounas. All.: Carlo Ancelotti

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Romulo (89' Pandev), Hiljemark (78' Mazzitelli), Veloso (58' Omeonga),Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamè. A disp: Russo, Lopez, Gunter, Pereira, Zukanovic, Lakicevic, Medeiros, Rolon, Lapadula. All.: Ivan Juric

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy