© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime in casa Genoa. Lavori atletici tra campo e palestra con i preparatori, addestramenti collettivi e per reparti, partite a tema sotto la guida di mister Prandelli e del suo vice Pin. La giornata al Centro Sportivo Signorini si è sviluppata su ritmi molto intensi per il gruppo, reduce dalla cena natalizia al Palazzo della Borsa. Per la partita con l’Atalanta, per la quale torna a disposizione Criscito, l’unica defezione sicura è quella del convalescente Mazzitelli che sta seguendo un iter personalizzato. Tutti gli altri elementi della rosa si sono allenati regolarmente. Giovedì è in calendario una sessione a porte chiuse.