Genoa, più Kouamé di Pandev per affiancare Piatek contro la Juve

Dubbio in attacco nel nuovo Genoa di Ivan Juric che domani affronterà la Juventus in quella che sarà la sua prima partita dopo che Preziosi lo ha richiamato alla guida dei rossoblù. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Christian Kouamè è al momento in vantaggio su Goran Pandev per affiancare l'intoccabile Krzysztof Piatek nella gara dell'Allianz Stadium.