Genoa, primo allenamento per Juric: ritorna Lisandro Lopez

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo la conferenza stampa, mister Ivan Juric si è diretto sul campo. Davanti ad una buona cornice di tifosi e di addetti ai lavori il tecnico ha diretto il primo allenamento alla guida del Genoa. Tanto pallone al "Gianluca Signorini" con il gruppo rossoblu che si è cimentato in esercizi di tecnica con il pallone per poi procedere con una partitella a pressione a campo ridotto. Assenti i tanti nazionali mentre si è rivisto sul terreno di gioco Lisandro Lopez che sarà a disposizione già dal prossimo impegno dopo la sosta per le Nazionali sul campo della Juventus.