Genoa, Radu ancora titolare: scalzato Marchetti nelle gerarchie?

In casa Genoa ci sono dubbi su chi sia il portiere titolare ad oggi. Questo perché Ionut Radu anche oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto, relegando Federico Marchetti ancora in panchina, per la seconda volta di fila. Se così fosse - scrive Il Secolo XIX - non si tratterebbe di turnover, ma di gerarchie nuove, pronte a cambiare. E contro il Frosinone dovrebbe esserci nuovamente il giovane rumeno.