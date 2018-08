Genoa, riecco Sandro in campo a Pegli: da domani comincia a correre

Un mese e mezzo dopo, riecco Sandro. Il brasiliano ieri è sceso in campo con i compagni di squadra, ha

partecipato al riscaldamento e poi ha proseguito il suo allenamento agli ordini di Murgita. Un piccolo passo avanti, il rientro a pieno ritmo con la maglia del Genoa resta ancora distante ma intanto la presenza sul campo di Sandro è il segnale che si cominciano a vedere i primi frutti del lavoro di recupero. Difficile quantificare i tempi di completo recupero - sottolinea Il Secolo XIX -, ma la sosta in arrivo lo aiuterà. Entro fine settimana inizierà a correre, è molto difficile che l’amichevole contro l’Alessandria, il 7 o l’8 settembre possa essere la prima occasione per vederlo giocare. Lo staff rossoblù procede comunque con grande prudenza, Sandro va gestito con attenzione vista la particolare condizione del ginocchio.