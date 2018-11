Genoa, ripresa a gruppi: derby archiviato, si pensa al Toro

Fonte: Inviato a Pegli

Porte aperte al “Signorini”. Dopo il bagno di folla dei mille prima del derby della Lanterna, il Genoa ha ripreso gli allenamenti nuovamente davanti al proprio pubblico. I rossoblu hanno iniziato questo pomeriggio la preparazione in vista dell’insidiosa trasfera di Torino contro i granata di Mazzarri. Nessuna novità e gruppo unito per il riscaldamento, dopo di che Ivan Juric ha diviso il gruppo fra chi ha giocato la stracittadina e chi no. Chi è sceso in campo con la Samp, più Dalmonte, ha svolto corsa intorno al campo mentre il resto della truppa ha svolto esercizi di tecnica e partitella a pressione con la sponde. Finale con una partitella contro alcuni elementi della Primavera rinforzati da Vodisek, Medeiros, Omeonga e Rolon. Con la pettorina invece Marchetti in porta, Gunter, Spolli e Lisandro Lopez in difesa. Mazzitelli e Sandro a centrocampo con Pereira e Lakicevic sulle corsie laterali mentre in attacco Favilli e Lapadula sono stati innescati da Pandev. Nel corso della sgambata Spolli ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico.