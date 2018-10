Genoa, ripresa a gruppi: spiccano le punte nella partitella

Fonte: Inviato a Pegli

Sorrisi e volti distesi al “Signorini” di Pegli dove il Genoa ha ripreso gli allenamenti. La vittoria di Frosinone è ormai alle spalle e la truppa rossoblu ha iniziato la preparazione in vista del lunch match di domenica prossima a Marassi contro il Parma. Davanti ad una buona cornice di tifosi che si sono goduti un bel sole sulle gradinate, mister Ballardini ha diviso il gruppo in due parti. Dopo un iniziale riscaldamento collettivo, chi ha giocato allo “Stirpe” ha svolto una seduta di scarico sul campo mentre il resto della squadra ha svolto esercizi basati sul possesso palla e una partitella finale. A segno tutti gli attaccanti con Medeiros e Lapadula per i gialli e Favilli e Dalmonte, insieme alla rete di Bessa, per i rossi. Assente Biraschi, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, mentre Rolon ha svolto corsa intorno al campo. Personalizzato anche per Lisandro Lopez che continua nel suo iter riabilitativo. Regolarmente in campo naturalmente Piatek, vittima in giornata di una bufala clamorosa circolata sui social in cui si millantava una sua rottura del crociato.