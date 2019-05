Dopo il pareggio al cardiopalma con il Cagliari la squadra trascorre una domenica di riposo concessa da mister Prandelli e lo staff. La convocazione per la ripresa settimanale, puntando alla partita all’Artemio Franchi, è prevista lunedì pomeriggio con una seduta a porte chiuse. Inizia l’ultima settimana. Nel match con la ‘Viola’ tornerà a disposizione in difesa Romero, rimasto a guardare contro la squadra dei 4 mori per un turno di squalifica. Non sarà disponibile invece Pezzella incappato in un’espulsione. Da verificare nel corso della settimana le condizioni degli elementi in recupero. E’ in fase di messa a punto la prevendita per il match con la Viola, comprensiva di quella destinata ai genoani per il settore ospiti.