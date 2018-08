Genoa, Sandro lontano dal rientro: l'obiettivo è il Bologna dopo la sosta

E' ancora lontano il rientro in campo del nuovo acquisto del Genoa Sandro. Il centrocampista ex Benevento dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, ma ci vorranno almeno altri venti giorni prima di rivederlo in campo perché durante l'infortunio ha perso tono muscolare e ha seguito un percorso specifico per il recupero. L'obiettivo è riaverlo in campo a Marassi contro il Bologna subito dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.