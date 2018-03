Genoa, sconfitta a Montecarlo: 4-1 del Monaco ai ragazzi di Ballardini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta per 4-1 del Genoa in casa dei campioni di Francia in carica. Il Monaco passa in vantaggio dopo sette minuti, ma Lapadula pareggia al 14'. Diakhaby riporta subito avanti i monegaschi, che dilagano nel finale ancora con Diakhaby e una rocambolesca autorete di Lamanna.