Genoa, sette gol in sette gare per Piatek: l'ultimo fu Batistuta

© foto di Federico Gaetano

Autore del provvisorio 1-0 contro il Parma dopo appena cinque minuti di gioco, l'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek oggi ha segnato per la settima partita consecutiva. L’ultimo giocatore ad andare in gol in ognuna delle prime sette gare di Serie A era stato Gabriel Omar Batistuta nel 1994/1995 (26 centri alla fine di quel campionato) con la maglia della Fiorentina.