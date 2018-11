Genoa, si ferma Sandro. Per il brasiliano tre settimane di stop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Sandro Raniere è stato sottoposto a esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio rimediato nel corso della partita con l’Inter. Gli esiti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie mediche prescritte per la riabilitazione. Per Sandro almeno tre settimane di stop e dunque a rischio il suo utilizzo per il derby del 25 novembre. Il giocatore ha già iniziato le terapie mediche prescritte: certa l'assenza col Napoli, in bilico quella al rientro della sosta contro la Sampdoria.