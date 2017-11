Genoa, solo differenziato per l'affaticato Rosi. In gruppo tre Primavera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue sulla rotta tracciata dal nuovo corso tecnico la preparazione del Genoa nella settimana della sosta. Dopo l’impegno gravoso che aveva connotato la giornata precedente, oggi i giocatori sono stati sottoposti a una sessione mattutina, iniziata con una fase di riscaldamento a secco per venti minuti. Poi è entrato in gioco il pallone con un programma imperniato su una lunga serie di partitelle. Tre tempi a tema specifico, in seguito due a tutto campo e infine altri due a perimetro ridotto, per sollecitare alcune peculiarità legate ai singoli. Come previsto non ha preso parte all’attività collegiale Rosi, che sta recuperando da un lieve affaticamento. Con la prima squadra si sono allenati tre ragazzi della Primavera quarta in classifica: il portiere Rollandi, il difensore Altare e il centrocampista Sibilia. Venerdì mister Ballardini ha fissato un doppio impegno a porte aperte (ore 10:30 e 15). Lo riporta il sito ufficiale del club.