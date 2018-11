Genoa, terapie di recupero per Spolli. Domani la rifinitura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Freccia puntata verso lo Stadio Grande Torino. Si è svolto oggi al Centro Sportivo Signorini il penultimo allenamento della settimana del Genoa. Seduta anticipata dalla riunione in sala video per approfondire le analisi tattiche in vista della partita di domenica alle 15. Tutti gli uomini di mister Juric sono a disposizione, con la sola eccezione di Spolli alle prese con le terapie di recupero. Prevista per sabato la rifinitura, anticipata dalla conferenza stampa di vigilia del match con i granata (ore 13:55). Lo riporta il sito ufficiale del grifone.