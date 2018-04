Genoa, terapie per Spolli alla ripresa dei lavori. Domani giorno libero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti convocati a Pegli per la ripresa dei lavori. La partita con il Crotone ha portato punti e sorrisi, non una giornata libera da impegni. Domenica mattina mister Ballardini e i giocatori si sono ritrovati al ‘Signorini’, in vista della trasferta infrasettimanale con la Roma. Con i giovani Trabbaca, Zanoli, Zola e Zvekanov aggregati al gruppo, coloro che non sono scesi in campo al Ferraris hanno dato vita a un allenamento di un’ora e mezza. Ritmi intensi, partitelle tematiche, esercitazioni ateltiche. Gli altri hanno effettuato una seduta di recupero tra massaggi, palestra e corse. Spolli è stato sottoposto a terapie in infermeria. Per il prossimo impegno non sono preventivate assenze per squalifica. Torna invece a disposizione Rigoni che ha scontato un turno di stop. Alla luce del tour de force dell’ultimo periodo, lo staff tecnico ha accordato un lunedì di riposo. Dopo la seduta svolta oggi, Perin e compagni si rivedranno martedì per la rifinitura a porte chiuse, prima della partenza per la capitale. Lo riporta il sito ufficiale del Genoa.