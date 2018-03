Genoa, verso il Napoli: Rossi e Taarabt in panchina, Galabinov dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Izzo-Veloso out, Rossi e Taarabt convocati". Ci ha pensato l'allenatore del Genoa Davide Ballardini a svelare le ultime dall'infermeria in conferenza stampa, alla vigilia del big match col Napoli. I due fantasisti si dovranno accontentare però della panchina, visto che in attacco toccherà probabilmente a Galabinov affiancare Pandev come terminale offensivo del 3-5-2. A destra ballottaggio Rosi-Lazovic, mentre a centrocampo Rigoni è al momento in vantaggio su Bessa. Questa la probabile formazione del Genoa:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev.