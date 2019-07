© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevole di spessore per il Genoa, che può sorridere per la vittoria contro l'Olympique Lione. Una gran bella partita, terminata 4-3 per la formazione di Aurelio Andreazzoli grazie alla rete nel finale di Kouamé. Per i rossoblù le altre reti portano la firma di Criscito (da calcio di rigore), Ghiglione e Hiljemark. Per i francesi a segno in apertura Mendes, poi Yanga-Mbiwa e Fofana.