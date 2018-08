Genova, crolla ponte dell'autostrada A10: si temono vittime

Tragedia immane a Genova, nel tratto autostradale dell'A10 sopra via Fillak, a Sampierdarena. Il ponte Morandi è crollato sull'abitato sottostante, per via di un cedimento, probabilmente strutturale. Si temono vittime e decine di feriti. Il ponte franato collegava Genova con il ponente cittadino, verso Savona e Ventimiglia. Tante le auto precipitate.

Il Corriere della Sera su Twitter

Genova, il camion in bilico Le foto del disastro sulla A10 https://t.co/zRVqGLrLmf pic.twitter.com/PpHMEAClhQ — Corriere della Sera (@Corriere) 14 agosto 2018

La Repubblica su Twitter