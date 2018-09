FOCUS TMW - Limite prestiti, Roma a quota 21: ma solo 5 non sono under

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Roma ne ha 21 I giallorossi hanno uno dei migliori vivai d'Italia, con Torino, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Milan e Inter. Per questo molti dei giovani vanno in prestito tra Serie B e la C, per trovare continuità...