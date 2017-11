Gerbino Polo, italiano in Svezia: "Noi più forti, loro più entusiasti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un italiano in Svezia. Per giocare a calcio: è questa la storia di Luca Gerbino Polo, centravanti trevigiano del Brommapojkarna, unico calciatore italiano nei campionati professionistici scandinavi: "Azzurri attenti, non è una passeggiata. Noi siamo più forti, ma loro hanno entusiasmo. Qui si sta benissimo, e non mi manca il cibo italiano".