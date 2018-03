Germania, Low: "Abbiamo commesso molti errori, dobbiamo giocare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, è intervenuto al termine del match perso contro il Brasile (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sport Bild: "Non abbiamo giocato bene, tutti possono fare di più. Abbiamo commesso molti errori e non abbiamo iniziato bene. Questo mi ha infastidito. Abbiamo commesso troppi errori individuali e il Brasile non ha avuto difficoltà".