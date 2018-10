Germania, Reus salta Olanda e Francia per problemi ad un ginocchio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Loew dovrà fare a meno di Marco Reus per le sfide contro Olanda e Francia. Il giocatore del Borussia Dortmund infatti ha accusato un problema al ginocchio nell'ultima gara di Bundesliga contro l'Augsburg e dovrà sottoporsi ad alcuni trattamenti nei prossimi giorni, che non gli permetteranno di rispondere alla convocazione della Nazionale. Una brutta perdita per Loew perché Reus ha iniziato alla grande questa stagione con sei gol e sei assist in dieci partite.