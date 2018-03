Germania, Ter Stegen out col Brasile per un problema al ginocchio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona e della Germania, non giocherà nell'amichevole contro il Brasile. Il numero uno blaugrana infatti è alle prese con un problema al ginocchio e proprio per questo sarà tenuto a riposo per poi sottoporsi ad accertamenti diagnostici una volta rientrato nel capoluogo catalano.