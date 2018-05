Gerrard: "Errori di Karius decisivi, perdere Salah ha avuto conseguenze"

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid, l'ex capitano del Liverpool Steven Gerrard ai microfoni della BBC ha detto: "Ho vinto una Champions ne ho perso uno, non ti ricordi quella che hai perso, alla fine quei due errori sono stati fondamentali per il risultato. Il Liverpool ha giocato bene, perdere Mo Salah ha avuto un effetto psicologico su tutti e il Real è uscito bene da quel momento".

