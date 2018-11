Ghirelli vede presidente Comitato Etico

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che...

Torino, La Gazzetta dello Sport: "Prove di salto in alto"

Corriere di Verona intervista gli ex: "Chievo, non è finita"

Corriere dello Sport titola in primo piano: "Tuffo Napoli"

Milan-Juve, Corriere dello Sport in taglio alto: "Resa dei conti"

Il Mattino: "Napoli, non ti ferma nessuno"

Il Messaggero titola: "La Roma gioca per l'Europa"

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il ruolo del Comitato Etico e' motore continuo di salvaguardia dei caratteri di moralità, legalità dei club di Lega Pro". E' quanto sottolinea il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha incontrato a Roma il Prefetto Francesco Cirillo, Presidente del Comitato Etico. Al centro del colloquio, e' stato proprio il ruolo del Comitato Etico: ''Noi tutti - ha ricordato il Prefetto Cirillo - del Comitato Etico siamo motivati ed impegnati in un'opera di formazione della legalità, di lotta contro i delinquenti che vorrebbero rovinare un patrimonio inestimabile di valori di tanti club e di giovani. Noi del Comitato Etico siamo e saremo al fianco dei club". E da parte sua Ghirelli ha aggiunto: "Quella foto ci descrive bene. E' mattino, andiamo di corsa, senza formalità: è così che la Lega Pro combatte a viso aperto svegliandosi prima di chi vorrebbe inquinare o rovinare la passione per il gioco del pallone dei ragazzi e delle ragazze''.

