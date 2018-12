© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, ha scritto un messaggio via Twitter di ulteriore sostegno al compagno di squadra Kalidou Koulibaly dopo i cori razzisti subiti nel match contro l'Inter a San Siro: "Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti Koulibaly!".