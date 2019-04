© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita scoppiettante al Mapei Stadium. Demiral al 4' ha portato il Sassuolo avanti, al 9' ci ha pensato Giaccherini a pareggiare i conti prima dell'intervento del VAR. L'ex Juventus e Napoli era partito dalla trequarti, superando proprio Demiral prima di trovare l'angolo giusto alla destra di Consigli. L'arbitro Meggioni è stato chiamato a rivedere l'azione, non convalidando la rete per l'iniziale fallo di Barba su Bourabia. Proteste in casa Chievo, ma il Sassuolo resta avanti 1-0.