Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Fonte: Gianlucadimarzio.com

La giornata si è aperta con le visite mediche di Colley con la Sampdoria. Operazione da 7 milioni e 750 mila euro (più 2 di bonus) al Genk proprietaria del cartellino, primo colpo di mercato per la Samp di Giampaolo.

Sempre la Sampdoria continua a lavorare in entrata: è vicino Lovro Majer, trequartista 20enne della Lokomotiv Zagabria che nell'ultima stagione si è messo in luce con i suoi 11 gol e 5 assist in 30 presenze oltre a vantare già una presenza nella nazionale maggiore croata.

Samp che potrebbe vendere Regini al Chievo, manca ancora l'intesa. Mentre Castro è sempre più vicino a raggiungere Maran al Cagliari.

E’ ufficialmente iniziata la trattativa tra West Ham e Lazio per portare Felipe Anderson in Premier League. E’ di oggi, infatti, la prima vera offerta della società inglese per il fantasista brasiliano: 20 milioni più bonus. Trattativa in evoluzione.

Lazio che potrebbe regalare a Inzaghi il vice-Strakosha e in quest’ottica ha avviato i contatti con l’Olympiacos per arrivare a Silvio Proto, estremo difensore classe 1983 con un lungo passato tra le fila dell’Anderlecht.

La Fiorentina pensa a come sostituire Badelj e nelle scorse ore ha fatto un sondaggio per Baptiste Santamaría, centrocampista classe 1995 dell'Angers: il costo è di 5/6 milioni.

L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Reca e il riscatto di Gollini dall'Aston Villa.

In Serie B lo Spezia ha ufficializzato l'ex Sassuolo Angelozzi come nuovo direttore generale del club ligure. Contratto di tre anni per lui.

L'Hellas Verona è vicino a chiudere l'affare Matos, l'anno scorso in prestito dall'Udinese. Trattativa vicina alla conclusione.

Il Brescia ha fatto una prima offerta per Salvatore Burrai, centrocampista del Pordenone. La trattativa pare ben avviata.

Pasquale Fazio torna alla Ternana. La società umbra ha annunciato tramite una nota sul suo sito ufficiale, il ritorno del difensore siciliano. Fazio aveva già militato nella Ternana dal 2011 al 2015 e negli ultimi tre anni era in forza al Trapani.

Il Craiova vuole Pigliacelli della Pro Vercelli: il portiere interessa molto a Devis Mangia.