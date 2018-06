Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Fonte: Gianlucadimarzio.com

La Fiorentina ha fatto svolgere le visite mediche ad Hancko e ha sondato Di Lorenzo dell'Empoli. Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di Emiliano Moretti. Il Sassuolo ha concluso l'operazione Djuricic, che ritroverà De Zerbi, e anche Sernicola, che arriva dalla Ternana. Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto del giovane Colombo, mentre la Juventus ha ufficializzato il ritorno di Favilli e punta il giovane Magnani del Perugia; il Monaco intanto irrompe su Mandragora. Tumminello ha firmato con l'Atalanta. Il Cagliari valuta Grassi come alternativa a Castro. Il Torino ha l'accordo con Verissimo, ora si attende l'intesa col Santos. L'Inter ha effettuato un sondaggio per Sansone del Villarreal, in uscita Eder interessa al Valencia; intanto si avvicina sempre di più a Malcom, mentre si continua a trattare con la Roma per Nainggolan. Il Real Madrid spinge per Alisson, con cui ha già un accordo; in alternativa, si valuta Courtois. Il Napoli è pronto alla staffetta: in arrivo Fabian Ruiz se parte Jorginho; si segue anche Seri, e al Nizza potrebbe finire Younes come contropartita. Il Genoa è sempre più vicino a Sandro, Masina è pronto ad accasarsi al Watford. Il Parma ha chiesto Zaniolo all'Inter, sul giocatore c'è anche il Sassuolo. Il Chievo pronto a chiudere Milic dal Napoli e ha ufficializzato Tomovic.

Per la Serie B, il Foggia ha annunciato che libererà Stroppa che quindi è libero di accordarsi col Crotone; intanto rinnovato il contratto del ds Nember. Il Venezia riflette su Di Gregorio per la porta. Pescara pronto a riprendere Memushak, lo Spezia ha incontrato la Roma per i prestiti di Ricci e Capradossi. L'Avellino ha ufficializzato Marcolini nuovo allenatore. Il Lecce pensa a Marilungo e vorrebbe Palombi e Germoni dalla Lazio.