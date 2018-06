Gianluca di Marzio: “Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Giornata di visite mediche per Verdi con il Napoli. Sostenute, passate e poi in serata è arrivata l'ufficialità di questo colpo del mercato azzurro.

La Roma invece cala il poker: quarto acquisto di questa sessione è Justin Kluivert che in serata è sbarcato a Fiumicino. Tanto entusiasmo tra i tifosi per questo rinforzo in arrivo dall'Ajax per circa 20 milioni di euro. Domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso.

La Roma però non si ferma e per il centrocampo (in caso di uscite) valuta anche l'arrivo di Bruno Fernandes, svincolato dopo aver sciolto il suo contratto con lo Sporting CP.

Primi approcci, infine, con l'Inter per Nainggolan. Pallino di Spalletti, adesso però la Roma sta valutando davvero l'addio del belga (anche se con i nerazzurri al momento ancora non c'è una trattativa vera e propria). I giallorossi valuteranno però solo offerte concrete, comprese quelle provenienti dalla Cina.

La Juventus si inserisce nella corsa a Dembele del Tottenham. Primi contatti per il centrocampista che piace anche a Napoli, Inter e in Cina. E' possibile che nei prossimi giorni ci sia un incontro tra club per iniziare a capire quali margini di trattativa ci sono (oltre che per vedere su che cifre può iniziare una trattativa e con quale formula si può chiudere questa eventuale operazione).

L'Inter pensa anche alle uscite, per fare plusvalenze utili in ottica Fair Play Finanziario. In tal senso, è stata chiusa l'operazione che porterà Bettella all'Atalanta per 7 milioni di euro. Nella stessa, è stato inserito anche Bastoni: trovato l'accordo per portare subito a Milano il giocatore.

Colloqui con il Sassuolo anche per Duncan.

Il Milan pensa a rinforzare le corsie esterne ed il nome nuovo per l'attacco è quello di Samu Castillejo. Caratteristiche simili a quelle di Suso, il giocatore del Villarreal potrebbe essere un'alternativa importante in quella porzione di campo.

Con il club spagnolo, inoltre, il Milan ha in ballo anche la questione Bacca ed i rossoneri potrebbero approfittarne legando le due operazioni. Tuttavia, molto dipenderà anche dal futuro di Suso: in caso di sua partenza, ecco Castillejo (altro nome preso in considerazione oltre a quello di Callejon).

Capitolo Samp: per la porta avanza Sportiello. Al momento infatti è lui in vantaggio visto che per Skorupski la Roma chiede tanto. In arrivo Alex Ferrari (visite mediche previste in settimana).

Vicino alla definizione anche l'operazione Lovro Majer, dopo l'accordo raggiunto tra club e con il giocatore: restano da definire gli ultimi dettagli e poi si potrà procedere con le visite mediche.

Per Berisha si aspetta il sì definitivo del giocatore dopo l'intesa raggiunta ormai da tempo con il Salisburgo sulla base di 8 milioni.

Per quanto riguarda le uscite: nuovi contatti anche oggi tra l'Arsenal e la Samp per Torreira che interessa anche al Napoli. Il club inglese sarebbe pronto a pagare 30 milioni di euro per portarlo in Premier: l'intesa tra club è vicina ma restano elevate le richieste dell'agente del giocatore.

Il Genoa lavora per riportare in Serie A Sandro: intensificati i contatti con l'Antalyaspor, club al quale è tornato il giocatore dopo il prestito al Benevento.

Al Sassuolo può arrivare Djimsiti dall'Atalanta ed il club neroverde continua anche a trattare per Djuricic, ora svincolato dopo l'esperienza al Benevento.

Atalanta su Varnier e Kouame del Cittadella; mentre la Spal lavora per portare tra i propri pali Milinkovic Savic, portiere del Torino.

Alla Fiorentina interessa Brignola, attaccante classe '99 del Benevento.

Caldo l'asse di mercato Sampdoria-Parma: l'obiettivo della neopromossa è Quagliarella ed in uscita ci sono anche Sala e Regini. Le parti si riaggiorneranno presto.

I gialloblù inoltre intendono fare un tentativo per Vainqueur, ex centrocampista della Roma. Per l'attacco, invece, l'obiettivo è Pazzini. Si pensa ad un'operazione che porterebbe al Verona Calaiò, Baraye e Di Cesare.

Serie B: il Venezia è vicino a chiudere per il giovane St. Clair, attaccante classe '98 del Chelsea. Ufficiale il ritorno di Matos al Verona: arriva dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto.

Nuovo incontro tra il Crotone e Stroppa per la panchina: si prova a chiudere. L'Avellino accoglie Vrioni dalla Sampdoria e intanto incontra Marcolini per la panchina.

Dall'estero: Vieira è il nuovo allenatore del Nizza.