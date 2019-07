Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Benvenuti in Italia, addio all’Italia. È stata una giornata ricca di novità, quella che si è appena chiusa. Il 30 luglio ha portato a un addio ufficiale, uno ufficioso, e tante operazioni in chiusura. Partiamo dal Milan: Cutrone ha ufficialmente salutato, Leao è in Italia e pronto a firmare e domani, mercoledì 31, è atteso l’arrivo di Duarte. Tre operazioni importanti, che sistemano la rosa di Giampaolo in più reparti.

Aveva bisogno di sistemarsi anche la Juventus, e oggi Paratici ha messo a segno passi avanti importantissimi, in entrata come in uscita. Per quest’ultima, è stato definito il passaggio di Kean all’Everton: operazione da quasi 40 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) e uno slot che si libera nell’attacco a disposizione di Sarri. L’altra cessione? Non tanto Higuain, quanto Dybala. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, è a Manchester, per trattare con lo United con cui la Juventus ha già l’accordo. Se infatti l’attaccante dovesse accettare la proposta dei Red Devils, in Italia arriverebbe Lukaku, su cui i bianconeri sono passati in netto vantaggio rispetto all’Inter.

Proprio i nerazzurri rischiano di rimanere indietro nella corsa ai nuovi acquisti. Il diktat dirigenziale è chiaro: per i nuovi arrivi, servono le cessioni e le richieste più concrete sono arrivate per Puscas (dalla Championship e dalla Bundesliga) e Gabriel Barbosa (cercato da Flamengo, Palmeiras e Dinamo Mosca). Non ancora per Icardi, che aveva aspettato la Juventus prima di questa forte accelerata per Lukaku. Nelle ultime ore, per l’attaccante argentino si sono riaperti i contatti con la Roma per il possibile scambio con Dzeko, dopoché i giallorossi già si erano fatti avanti per lui a giugno. Allora, Icardi disse di no, ma in caso di definitivo addio alla possibilità di trasferirsi alla Juve, il discorso potrebbe aprirsi, ferma restando l’intenzione anche del Napoli di arrivare all’ex capitano interista. Marotta è poi al lavoro per un altro attaccante, Rebic: non è una prima punta, ma è un jolly offensivo considerato molto valido da Conte. Potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro, con l’Atletico Madrid più indietro nella corsa al giocatore dell’Eintracht.

Il mercato in attacco riguarda anche la Fiorentina, che ha chiuso una doppia trattativa (slegata) con il Sassuolo. In viola arrivas Kevin Prince Boateng che domani sosterrà le visite mediche: “Sono molto contento, non vedo l’ora di arrivare” ha commentato a Sky Sport il giocatore. L’altro attaccante in arrivo è Pol Lirola, sempre dai neroverdi: 12 milioni di euro più 4 di bonus, accordo raggiunto nel pomeriggio. Nelle ultime ore, poi, si è registrato un forte interesse per Nainggolan: avviati i contatti con l'Inter.

Molto attivo anche il Cagliari: è quasi fumata bianca con la Roma per Defrel (prestito con diritto di riscatto per un complessivo costo di 15-16 milioni di euro), mentre per Nandez si stanno definendo gli ultimi dettagli, con la cifra che dovrebbe alzarsi a 20 milioni di euro.

Altre operazioni di Serie A: la Sampdoria sta lavorando a uno scambio con la Spal per Capezzi a Ferrara e Viviani a Genova. L’alternativa sarebbe un trasferimento per il centrocampista blucerchiato classe ‘95 all’Atalanta, in cambio di Haas. L’altra sponda genovese sta pensando a Biglia per il centrocampo. Frenata per Kamada, trequartista giapponese di proprietà dell’Eintracht Francoforte: i tedeschi erano convinti di avere in mano Boateng, il passaggio alla Fiorentina sta facendo rallentare il tutto. Il Lecce sta chiudendo per Babacar e Dell’Orco (entrambi in prestito con diritto di riscatto ma per il primo si aspetta ancora l’ok del giocatore), mentre si attendono novità per Yilmaz. A Brescia, sempre da Sassuolo, è in arrivo Magnani, con Cellino che non molla la presa per Valzania (Atalanta). Il Bologna sta per cedere Donsah al Gaziantep BB (Turchia), mentre il Parma è a un passo da Brugman del Pescara.

Estero: oltre a Lukaku-Dybala, il Manchester United è vicino a chiudere per Maguire dal Leicester per 90 milioni di euro, così come per Bruno Fernandes, il cui acquisto dallo Sporting Lisbona permetterà alla Sampdoria di incassare il 10% sulla rivendita agli inglesi. Malcom è vicino al passaggio allo Zenit dal Barcellona, mentre Idrissa Gueye è ufficialmente del Psg.